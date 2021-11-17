الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد المقاولين يوضح شروط طالبي القيد لشعبة أعمال المباني المتكاملة (تفاصيل)

كشفت اللجنة الرئيسية لطالبي القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء - وقفًا لأحكام البند رقم "8" بقانون اتحاد المقاولين رقم 104 لسنة 1992 - عن شروط طالبي القيد لشعبة أعمال المباني المتكاملة، على أن تتضمن 11 بندًا كالآتي:

*تحصيل مصاريف إدارية بقيمة 2% من قيمة رأس المال المدفوع وفقًا لكل فئة على حدة. 

* يجب أن يكون العضو المنتدب لشركات المقاولات ذات التصنيف، مهندس لا تقل خبرتة عن 20 عامًا متخصصًا بأعمال المباني المتكاملة. 

* تقديم أصل فواتير بالمعدات وعقود الشراء موثقة بالشهر العقاري بقيمة المعدات، بالإضافة إلى تقديم الإفراج الجمركي لها. 

* تقديم أصل الميزانية الافتتاحية مع الإسناد بكشف تفصيلي بالمعدات المعتمدة من خلال محاسب قانوني. 

* تقديم المستندات المطلوبة من خلال صاحب العمل أو توكيل رسمي بالتعامل مع الاتحاد والجهات الحكومية ويشمل على تفويض بصحة توقيع من البنك.

* تقديم أصل صحيفة الاستثمار إذا كانت شركات المقاولات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة. 

* تقديم صورة من الحساب البنكي بقيمة رأس المال المدفوع. 

* تقديم برنت التأمينات يفيد بالتأمين على الجهاز الفني والإداري والقانوني مع تقديم أصول الكارنيهات. 

* تقديم أصل البطاقة الضربية مع خطاب من الضرائب يفيد بعدم المحاسبة ضربيًا عن نشاط المقاولات. 

* تقديم مستخرج من السجل التجاري موضح به رأس المال ونوع نشاط أعمال المقاولات على أن يكون حديثًا خلال شهرين. 

شروط قيد شركات المقاولات وقفًا لبند 8 للقانون اتحاد المقاولين 

التصنيف الأولى الثانية الثالثة 
رأس المال المدفوع بالسجل التجاري 300 مليون جنيه 180 مليون جنيه 90 مليون جنيه 
حجم المعدات المملوكة 125 مليون جنيه80 مليون جنيه 40 مليون جنيه 
حجم الجهاز الفني "المهندسين"50 مهندس و10 حاصلين على شهادة اي بي ام اي 40 مهندس و8 حاصلين على شهادة تدريب 25 مهندس و5 حاصلين على شهادة تدريب 
حجم الجهاز المالي بالشركة المحاسبين 12 محاسب ومدير مالي 10 محاسبين ومدير مالي 8 محاسبين ومدير مالي 
الجهاز الإداري والقانوني يحتوي على 6 أشخاص إداريين، ممثل قانوني  5 إداريين وممثل قانوني واحد 4 إداريين وممثل قانوني 

شروط الحد الأدنى للقيد وترتيب الفئات المناسبة 

الفئة  الأولي تخصيص واحد يحق إضافة 3 تخصصات فئة الثانية ملاحظات 
الفئة الثانية تخصيص واحد يحق لهم إضافة عدد 2 تخصيص بالفئة الثالثة يشترط في الفئات الإضافية تحقيق شروط القيد المطلوبة لهذه الفئات من رأس المال المدفوع المسجل بالتجاري وحجم المعدات المملوكة والمهندسين والمحاسبين والطاقم الإداري والقانوني 
الفئة الثالثة تخصيص واحد يحق له إضافة تخصيص ذات الفئة الثالثة  

 

شروط قيد شركات المقاولات للبند ال8 لقانون اتحاد المقاولين علا العلاف بأعمال المباني المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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