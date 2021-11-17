اتحاد المقاولين يوضح شروط طالبي القيد لشعبة أعمال المباني المتكاملة (تفاصيل)
كشفت اللجنة الرئيسية لطالبي القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء - وقفًا لأحكام البند رقم "8" بقانون اتحاد المقاولين رقم 104 لسنة 1992 - عن شروط طالبي القيد لشعبة أعمال المباني المتكاملة، على أن تتضمن 11 بندًا كالآتي:
*تحصيل مصاريف إدارية بقيمة 2% من قيمة رأس المال المدفوع وفقًا لكل فئة على حدة.
* يجب أن يكون العضو المنتدب لشركات المقاولات ذات التصنيف، مهندس لا تقل خبرتة عن 20 عامًا متخصصًا بأعمال المباني المتكاملة.
* تقديم أصل فواتير بالمعدات وعقود الشراء موثقة بالشهر العقاري بقيمة المعدات، بالإضافة إلى تقديم الإفراج الجمركي لها.
* تقديم أصل الميزانية الافتتاحية مع الإسناد بكشف تفصيلي بالمعدات المعتمدة من خلال محاسب قانوني.
* تقديم المستندات المطلوبة من خلال صاحب العمل أو توكيل رسمي بالتعامل مع الاتحاد والجهات الحكومية ويشمل على تفويض بصحة توقيع من البنك.
* تقديم أصل صحيفة الاستثمار إذا كانت شركات المقاولات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
* تقديم صورة من الحساب البنكي بقيمة رأس المال المدفوع.
* تقديم برنت التأمينات يفيد بالتأمين على الجهاز الفني والإداري والقانوني مع تقديم أصول الكارنيهات.
* تقديم أصل البطاقة الضربية مع خطاب من الضرائب يفيد بعدم المحاسبة ضربيًا عن نشاط المقاولات.
* تقديم مستخرج من السجل التجاري موضح به رأس المال ونوع نشاط أعمال المقاولات على أن يكون حديثًا خلال شهرين.
شروط قيد شركات المقاولات وقفًا لبند 8 للقانون اتحاد المقاولين
|التصنيف
|الأولى
|الثانية
|الثالثة
|رأس المال المدفوع بالسجل التجاري
|300 مليون جنيه
|180 مليون جنيه
|90 مليون جنيه
|حجم المعدات المملوكة
|125 مليون جنيه
|80 مليون جنيه
|40 مليون جنيه
|حجم الجهاز الفني "المهندسين"
|50 مهندس و10 حاصلين على شهادة اي بي ام اي
|40 مهندس و8 حاصلين على شهادة تدريب
|25 مهندس و5 حاصلين على شهادة تدريب
|حجم الجهاز المالي بالشركة المحاسبين
|12 محاسب ومدير مالي
|10 محاسبين ومدير مالي
|8 محاسبين ومدير مالي
|الجهاز الإداري والقانوني
|يحتوي على 6 أشخاص إداريين، ممثل قانوني
|5 إداريين وممثل قانوني واحد
|4 إداريين وممثل قانوني
شروط الحد الأدنى للقيد وترتيب الفئات المناسبة
|الفئة الأولي تخصيص واحد
|يحق إضافة 3 تخصصات فئة الثانية
|ملاحظات
|الفئة الثانية تخصيص واحد
|يحق لهم إضافة عدد 2 تخصيص بالفئة الثالثة
|يشترط في الفئات الإضافية تحقيق شروط القيد المطلوبة لهذه الفئات من رأس المال المدفوع المسجل بالتجاري وحجم المعدات المملوكة والمهندسين والمحاسبين والطاقم الإداري والقانوني
|الفئة الثالثة تخصيص واحد
|يحق له إضافة تخصيص ذات الفئة الثالثة