أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن سيسود ليلًا طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، تبدأ من يوم السبت المقبل، لافتًا إلى سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى تعرض السواحل الشمالية، لأمطار خفيفة على مناطق (مطروح الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد)، على أن تمتد هذه الأمطار إلى بعض مناطق من شمال الوجه البحري مثل (كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية).

وبالنسبة لدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.