ضبط 800 قرص مخدر مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حمادة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية رقم 543 القادمة من برجامو اشتبه سامح أبوزيد رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الاضطراب والقلق.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سامي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كمية من الأدوية في إحدى حقائبه.

وبالعرض على عبد العظيم حمادة مدير الجمرك قام بتكليف نهى مصطفى مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة بتفتيش حقائبه فتبين وجود 98 شريطا بإجمالي 792 قرصا من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وقرر زكريا حسب الله إبراهيم مدير عام جمارك مطار القاهرة رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة 2021 ، بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.