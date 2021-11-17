الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 243 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى بالرياض

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات طبيب مصري، بلغت 58 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 243 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري "أ.ح.أ"والذي كان يعمل طبيب بوزارة الصحة وتم إنهاء التعاقد معه ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات الطبيب المصري المذكور في إطار تعليمات الوزير بضرورة متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية والتواصل مع جهات عملهم المختلفة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لديهم  وقام المكتب بالتواصل مع وزارة الخارجية السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقات الطبيب المصري"أ.ح.أ"والذى كان يعمل طبيب بوزارة الصحة وتم إنهاء التعاقد معه ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة والتى قامت بدورها بمخاطبة الجهات المختصة، وقامت بتحويل مبلغ 58 ألف ريال سعودي الى حساب المواطن بمصرف الراجحى.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض، بلغت 183ألفاً و454 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 768 ألفاً و672 جنيها مصريا تقريبا، والذي كان يعمل مهندس ميكانيكي بشركة استثمارية بالرياض، وذلك بعد تقدم نجله وطلب مساعدته في تحصيل مستحقات والده المتوفي من الشركة.

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