الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات بطولة «الرجل الحديدي» العالمية بالغردقة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تشهد محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات بطولة الرجل الحديدى العالمية، والتى تقام بسهل حشيش بالغردقة في الفترة من 17-19 نوفمبر الجارى، بمشاركة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام البطولة في ثلاث منافسات؛ السباحة، والجرى، والدراجات؛ وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلو متراً في السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية 90 كم والجرى 21.1 كم على امتداد الشاطئ.

وتأتي البطولة العالمية «IRONMAN» في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض مصر، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.

يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت على إقامة بطولة IRONMAN لمدة 3 سنوات بمصر، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

اليوم الشباب والرياضة مدينة الغردقة الحديد العالمية إنطلاق فعاليات البطولة العالمية البطولات العالمية

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