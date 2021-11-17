الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المجلس الأوروبي يعتمد قائمة مشاريع دفاعية جديدة بموجب برنامج «بيسكو»

المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي

اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا بتحديث قائمة المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج التعاون المنظم الدائم للاتحاد الأوروبي (بيسكو) حيث إنه سيتم إضافة 14 مشروعًا جديدًا إلى قائمة 46 مشروعًا قائمًا تم تطويره منذ ديسمبر 2017.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن المشاريع الجديدة تمثل خطوة أخرى نحو الاستثمار والتطوير في مجال الدفاع، لا سيما في المجالين الجوي والفضائي.
وذكر البيان أن استراتيجية النقل الجوي للبضائع الضخمة (SATOC) تسد عجزًا خطيرًا من خلال تطوير حل أوروبي لنقل البضائع الضخمة والثقيلة باستخدام نهج تدريجي، وستعمل المركبة السطحية متوسطة الحجم (M-SASV) على تطوير مركبة ذات وحدات مهمة متعددة توفر مرونة تشغيلية متزايدة وحماية للطاقم يمكن استخدامها للعمليات الساحلية، وكذلك مجموعات المهام البحرية.
وأضاف أنه سيطور الجيل التالي من الطائرات الصغيرة بدون طيار (NGSR) الجيل التالي من طائرات تكتيكية بدون طيار؛ لاستخدامها من قبل الوحدات العسكرية في المجالين البحري والجوي، وكذلك للاستخدام المزدوج (الدفاع المدني) من قبل منظمات إنفاذ القانون أو وكالات الكوارث والطوارئ. وسيزيد الدفاع عن الأصول الفضائية (DoSA) من الكفاءة التشغيلية للاتحاد الأوروبي في مجال الفضاء عبر الاستفادة المثلى من الأصول الفضائية الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة تتضمن تدشين محطة إرساء الطائرات بدون طيار، وتطوير الأسلحة الصغيرة من طراز (SSW) والقوة الجوية للطيران، وإنشاء مركز محاكاة واختبار دبابات القتال الرئيسية (MBT-SIMTEC) وتعزيز الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي (EU MilPart)، كما اعتمد المجلس توصيتين تحددان أهدافًا أكثر دقة للمرحلة الأولية الثانية من بيسكو 2021-25 والتقدم الذي أحرزه أعضاء البرنامج نحو الوفاء بالتزاماتهم.
وبرنامج التعاون المنظم الدائم للاتحاد الأوروبي (بيسكو) هو أحد اللبنات الأساسية لسياسات الدفاع في الاتحاد الأوروبي. تم إنشاؤه في عام 2017 لتمكين الدول الأعضاء من العمل معًا بشكل أوثق في مجال الأمن والدفاع، ويتيح هذا البرنامج الدائم للتعاون الدفاعي للدول الأعضاء الراغبة والقادرة تطوير القدرات الدفاعية بشكل مشترك، والاستثمار في المشاريع المشتركة، وتعزيز الجاهزية العملياتية ومساهمة قواتها المسلحة.
وحتى الآن، تعهدت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالتزامات أكثر إلزاما تشكل أساس بيسكو. ومع القرارات الأخيرة للمجلس الأوروبي، ارتفع عدد المشاريع التعاونية إلى 60 مشروعًا وتغطي مجالات مختلفة مثل: مرافق التدريب وأنظمة تشكيل الوحدات العسكرية الأرضية والأنظمة البحرية والجوية والسيبرانية، وتمكين خدمات ومساحات متعددة مشتركة.

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وائل لطفي

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المجلس الأوروبي يعتمد قائمة مشاريع دفاعية جديدة بموجب برنامج «بيسكو»

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