بعد قليل.. «الرقابة الصحية» تُعلن معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية دوليًا

تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل التابعة لرئيس الجمهورية، بعد قليل، مؤتمر الإعلان عن اعتماد معايير معامل التحاليل الطبية دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيعقب المؤتمر عرض تقديمي ونظرة عامة لعملية التسجيل والاعتماد لمعامل التحاليل الطبية، وتنظمه الهيئة بحضور الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبويوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

على جانب آخر، كان الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قد أكد أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف وأن القطاع الخاص شريك أساسي للنجاح، خاصة وأن القطاع الأهلي هو الأصل في النظام الصحي المصري من حيث الانتشار والتنوع والتخصصات، وأن المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر تتطلب إدراك أبعاد هذا المشروع بحجمه الضخم.

ولفت إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل على عاتقه مسئولية صحة المواطن ويسخر لها كل الإمكانيات، ويؤكد على أهمية جودة وسلامة الخدمة التي تقدم للمواطن، وذلك إيمانًا بأن قاطرة التنمية لابد لها من مواطنين أصحاء للمضي قدمًا بها، والذي جاء راسخًا بالدستور المصري ووضع في حيز التخطيط والتنفيذ في رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود مع كل شركاء منظومة الصحة المصرية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى، وهو الوصول بالنظام الصحي المصري إلى مرتبة العالمية للتدارس وفتح باب الحوار لوضع تصور لمستقبل القطاع الصحي والاجابة عن جميع الاستفسارات.