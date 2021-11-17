نشرة المرور.. انتشار مكثف لخدمات ومعدات المرور على الطرق السريعة

يشهد عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات بالتزامن مع توجه المواطنين لأعمالهم والطلاب للجامعات والمدارس، وسط انتشار مكثف لخدمات المرور على الطرق السريعة لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور.

نشرة المرور

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أمام السيارات بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية.

وظهرت كذلك كثافات وتباطؤ في حركة السيارات بمحيط ميدان النهضة، ومحيط كوبري أحمد عرابي.

كما شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متوسطة، وكذلك ظهرت كثافات بكوبري عباس والجامعة

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، ظهرت سيولة مرورية في حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم.

وشهد محور 15 مايو سيولة مرورية، كما انتظمت حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، ومحور 26 يوليو.

وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وشهد ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي انتظام حركة سير السيارات وصولا إلى المهندسين.

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية