الصحة التونسية: تطعيم 25 ألفًا و847 شخصًا ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تطعيم 25 ألفًا و847 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 6 آلاف و343 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و809 آلاف و585 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و926 ألفًا و889 جرعة بينها 16 ألفًا و343 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و909 آلاف و317 شخصًا حتى الآن.