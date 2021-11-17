الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الصحة التونسية: تطعيم 25 ألفًا و847 شخصًا ضد كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تطعيم 25 ألفًا و847 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 6 آلاف و343 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و809 آلاف و585 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و926 ألفًا و889 جرعة بينها 16 ألفًا و343 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و909 آلاف و317 شخصًا حتى الآن.

تونس كورونا الصحة التونسية

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