الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس المتهم في جريمة «كيس القمامة» بالإسكندرية

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جاره وإصابة شقيقيه بإصابات سطحية في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة العجمي غرب بسبب كيس قمامة.

كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وإعداد تقرير مبدئي بالصفة التشريحية، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وسؤال المصابين وشهود العيان عن الواقعة وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقع جريمة قتل بمنطقة بوابة 8 بالعجمي غرب المحافظة.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، رفقة سيارة الإسعاف ورجال البحث الجنائي.

كشفت تحريات المقدم نعمان أبو السعد رئيس مباحث القسم، حدوث مشاجرة بين فتاتين بسبب تبادل الاتهامات بإلقاء كل منها القمامة أمام منزل الثانية، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة على إثر توجيه سباب من إحداهما للثانية وعلى الفور تدخل شقيق كل فتاة وتبادلا السباب وتشاجرا وقام المتهم بسحب سكين مطبخ  طعن بها الثاني وأراده قتيلاً فى الحال، وإصابة الاثنين الآخرين بجروح سطحية.

تم القاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة وضبط شقيقته، ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة، بوسط الإسكندرية تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية حبس قسم شرطة خلافات الطب الشرعي خلافات الجيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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