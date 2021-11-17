بريطانيا وأوكرانيا تؤكدان عدم رغبتهما في عداء روسيا

أكد وزيرا دفاع بريطانيا بن والاس وأوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، أن بلادهما لا تريدان عداء روسيا، ولكنهما قلقتان إزاء "أنشطة موسكو" بالقرب من حدود أوكرانيا.

وقال الوزيران البريطاني والأوكراني، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء "إن الحكومتين لا ترغبان في معاداة روسيا أو تطويقها استراتيجيا أو إلحاق الأضرار بها، لكن نحن قلقون إزاء النشاط العسكري لروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية".

وأكد البيان أن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أمر لا جدال فيه، مشددًا على أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا وستواصل تصميمها طويل الأمد على دعمه.

ويزور وزير الدفاع البريطاني أوكرانيا حاليا، حيث بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في المنطقة وتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا.