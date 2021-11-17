الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 أشخاص في قضية قتل مواطن بسبب خلافات بمدينة نصر.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي، مصطفى حسن أبو قورة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه .


وأسند أمر الاحالة للمتهمين أحمد طه عامل ومقيم شارع خالد بن الوليد بمدينة نصر، وعمرو عادل، وأحمد عبد التواب، موظف بشركة، أنهم في يوم ١٧ أغسطس ٢٠٢٠، بدائرة قسم مدينة نصر أول، قتلوا المجني عليه حسين محمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وقصدوا المكان الذي يقطن فيه المجني عليه بعد أن أعدوا لهذا الفرض أداتين "سكين"، وما إن أبصروا تواجده حتى انهالوا عليه ضربًا بأداتهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولم يتركوه حتى أيقنوا وفاته محدثين إصابته برأسه والموضوع بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أحرز المتهمون بدون ترخيص أسلحة بيضاء سكين وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين شمروخ، ودون مسوغ قانوني.

المستشار علاء الدين سليمان محكمة جنايات القاهرة خلافات مدينة نصر

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