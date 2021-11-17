اعتماد 3 وحدات لطب الأسرة ببورسعيد

نجحت 3 وحدات بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك طبقًا للمعايير المحدثة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لوحدات الرعاية الصحية الأولية GAHAR2021.

وتشمل وحدات طب الأسرة التي تم اعتمادها وحدات «روض بدران، الحرية، الكويت»، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كتيبة العمل داخل وحدات طب الأسرة التي تم اعتمادها، وكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز، موجهًا إليهم تحية شكر وتقدير على ما يبذلونه من جهد لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة للمريض، بمعايير تضاهي أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية.

وأكد أن اجتياز منشآت هيئة الرعاية الصحية المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا، هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين في الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، وإنجاز جديد يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية.