الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تمنع تجديد إقامة 100 شخصية أغلبهم من اللبنانيين

الوافدين بالكويت
الوافدين بالكويت

ذكرت صحيفة "القبس"​ ​الكويتية، أن جهاز ​أمن الدولة​ وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها، وبالتالي يتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، أن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقين من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية.

وأكدت الصحيفة أن أمن الكويت خط أحمر، ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالتواجد على أرضه.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن بعض هؤلاء الوافدين ​اللبنانيين​ يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله​، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضحت المصادر، أن عددا من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فورا، مشيرة إلى أن جهاز أمن الدولة يعمل في كافة الاتجاهات التي من شأنها حفظ ​الأمن الداخلي​ للبلاد، وهناك تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف، وعدم الاستجابة لأي ضغوط أو واسطات مهما كانت.

وفى وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية البريطانية​، مواطنيها بعدم السفر إلى ​لبنان​ باستثناء السفر الضروري بسبب استمرار عدم الاستقرار.

وذكرت الخارجية البريطانية، أنها "لا تنصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية، مضيفة أن هناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

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وائل لطفي

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الكويت تمنع تجديد إقامة 100 شخصية أغلبهم من اللبنانيين

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