ارتفاع واردات المصريين من السيارات الصينى خلال 8 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن واردات مصر من الصين سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.9%، لتبلغ 8.6 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 914.3 مليون دولار.

وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين أهم واردات مصر من الصين وبلغت 2.339 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.359 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 20.2 مليون دولار بنسبة 0.9%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.037 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 227.7 مليون دولار بنسبة 21.9%.

وبلغت واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها من الصين 547.5 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 384.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 162.7 مليون دولار بنسبة 42.3%، كما بلغت واردات ألياف تركيبية واصطناعية 410.1 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021 مقابل 244.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 165.3 مليون دولار بنسبة 67.6%، وواردات لدائن ومصنوعاتها 474.3 مليون دولار مقابل 291.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 182.7 مليون دولار بنسبة 62.7%.