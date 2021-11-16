«اتحاد التموين والتجارة الداخلية»:لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز بنسبة 75%

أكد العربي أبوطالب، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بالوزارة، أنه تم توفير مخزون استراتيجي وأرصدة احتياطية بنسبة 10% من إجمالي حصص ضخ اسطوانات البوتاجاز، استعدادًا للموسم الشتوي .

وأوضح أبو طالب فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه خلال الموسم الشتوي ترتفع معدلات الطلب علي اسطوانات البوتاجاز بنسبة تتراوح مابين 20% إلي 25% مقارنة بالموسم الصيفي الذي تتراجع فيه معدلات السحب ويقابلها زيادة معدلات الضخ للاسطوانات لتصل إلي 30مليون إسطوانة شهريًا يضخها 51 مصنع تعبئة علي مستوي الجمهورية لتوزيعها علي 3800 مستودع رئيسي وفرعي.

وأشار إلي أن هناك اكتفاء ذاتي من الغاز الصب المستخدم في تعبئة اسطوانات البوتاجاز في المصانع بنسبة تصل إلى 75% فى حين يتم استيراد نسبة الـ 25% الباقية من دول الجزائر والسعودية.

وأرجع الأسباب الحقيقية وراء زيادة الاكتفاء الذاتي من البوتاجاز يرجع إلي زيادة الإنتاجية في المصانع لافتًا إلي أن زيادة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل في المدن والمحافظات سيقلل الضغط علي استهلاك البوتاجاز خلال الفترة المقبلة وخاصة توصيل الغاز في المنشآت الصناعية.

وأكد أبو طالب أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرف فرعية في المحافظات لمتابعة التوزيع والإنتاج وحجم الكميات في المستودعات ومتابعة كافة الإجراءات المتبعة في مديريات التموين من توفير حصص المستودعات من اسطوانات البوتاجاز.

وأضاف أن هناك حملات رقابية مكثفة يتم شنها علي المستودعات والمصانع للتأكد من التوزيع والأوزان بحيث لايقل الوزن عن 12.5 كيلو جرام للاسطوانة المنزلية و25 كيلو جرام للاسطوانة التجارية.