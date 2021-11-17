سعر الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 17-11-2021

يبحث المواطنين دائما وعن كثب عن أسعار مواد البناء في مصر خاصة سعر الحديد ويرجع ذلك لاستخدامه في العديد من الصناعات وأهمها البناء والتعمير في مصر، كما يتابعون حركة البيع والشراء في المصانع والمتاجر خاصة أن بعض الأسعار رفعت أسعار طن الحديد من 500 إلى ألف جنيه.

سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 17-11-2021

ومع متابعة حركة البيع والشراء وارتفاع أسعار الطن من 500 جنيه إلى 1000 جنية مصري، مما أثر على حركة البيع والشراء والركود الأخير في عملية الشراء والشراء تحسبا لانخفاض الأسعار، ليعتبر الحديد من أهم العوامل الأساسية في عملية البناء ، فهو يعتبر بورصة لتحديد أسعار الوحدات العقارية ، فإذا ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت ترتفع أسعار الوحدات يصل سوق العقارات المحلية،

وتنشر الدستور في التقرير القادم سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 17-11-2021 كل ما يهم المتابعين والقراء في مجال الاقتصاد عن سعر الحديد في السوق المصري بشكل مفصل ومفهوم ايضا ليصل للجميع.

سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 17-11-2021

والجميع يعلم جيدا أن أسعار الحديد حول العالم إذا ارتفعت الأسعار عالميًا ، فستؤثر المشكلة على الأسعار المحلية .

يشار الي أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت عدة قرارات بهذا الشأن أهمها قرارا بإلغاء الضرائب على الحديد وهو أمر ينتظره الكثيرون بسبب تراجع أسعار الحديد بالأسواق خاصة مع عدم قدرة المصانع على توريد المواد الخام لمصانع الدرفلة ويتراوح سعر طن الحديد من 14900 جنيه إسترليني إلى 15300 جنيه إسترليني لتسليم أرض المصنع.

سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 17-11-2021

ولأعلي وأقل سعر … سجل سعر حديد "عز الدخيلة" حوالي 15600 جنيه للطن، ووصل سعر طن الحديد من “بشاي” حوالي 15400 جنيه، كما سجل سعر الطن الواحد من حديد “العتال” إلى 15500 جنيه.

في حين استقر سعر الطن الواحد من حديد "المراكبي" عند 15100 جنيه، ووصل سعر طن الحديد "مصر ستيل والعشري وسرحان و المعادي والكومي وعطية" إلى 15100 جنيه، بينما سجل سعر الطن في "حديد المصريين" الواحد 15300 جنية .