مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 فى محافظات مصر

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث.

وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.





مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021





مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٥٢

موعد الشروق ٦:٢٢

موعد أذان الظهر ١١:٤٠

موعد أذان العصر ٢:٣٨

موعد أذان المغرب ٤:٥٨

موعد أذان العشاء ٦:١٨



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٨

موعد الشروق ٦:٢٩

موعد أذان الظهر ١١:٤٥

موعد أذان العصر ٢:٤١

موعد أذان المغرب ٥:٠١

موعد أذان العشاء ٦:٢٣



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٣٩

موعد الشروق ٦:٠٩

موعد أذان الظهر ١١:٢٨

موعد أذان العصر ٢:٢٧

موعد أذان المغرب ٤:٤٨

موعد أذان العشاء ٦:٠٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٤٢

موعد الشروق ٦:٠٩

موعد أذان الظهر ١١:٣٥

موعد أذان العصر ٢:٤٠

موعد أذان المغرب ٥:٠١

موعد أذان العشاء ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان



موعد صلاة الفجر ٤:٣٩

موعد الشروق ٦:٠٥

موعد أذان الظهر ١١:٣٣

موعد أذان العصر ٢:٤٠

موعد أذان المغرب ٥:٠٢

موعد أذان العشاء ٦:١٨



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٤٦

موعد الشروق ٦:١٦

موعد آذان الظهر ١١:٣٥

موعد أذان العصر ٢:٣٢

موعد أذان المغرب ٤:٥٣

موعد أذان العشاء ٦:١٣ج

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٨

موعد الشروق ٦:١٩

موعد أذان الظهر ١١:٣٦

موعد آذان العصر ٢:٣٢

موعد أذان المغرب ٤:٥٣

موعد أذان العشاء ٦:١٤





مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٣

موعد الشروق ٦:٢٤

موعد أذان الظهر ١١:٤١

موعد أذان العصر ٢:٣٧

موعد أذان المغرب ٤:٥٧

موعد أذان العشاء ٦:١٨