برعاية الطيب.. «تطوير الوافدين» يُجرى قرعة بطولة كأس الأزهر

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأزهر للوافدين، قرعة منافسات البطولة بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتبدأ فعالياتها غدًا الأربعاء.

وحضر مراسم إجراء القرعة الدكتور محمود إبراهيم، المدير الفني للبطولة، والدكتور أشرف رجب، المنسق العام للبطولة، ومندوبون للدول المشاركة.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز الطلاب الوافدين والأجانب، رئيس البطولة، إن البطولة تأتى لدعم الطلاب الوافدين والأجانب، وهو جوهر رسالة الأزهر، لخلق فرصة لهم للرعاية والعناية في جميع الجوانب الترفيهية والإبداعية والتعليمية، لافتة إلى أن البطولة تهدف إلى بناء شخصية إسلامية متكاملة، وشغل أوقات فراغ الوافدين بإحداث نقلة نوعية في أنشطتهم الرياضية، وخلق التآلف والتواد فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم.

وأشارت إلى أن تلك الأحداث العالمية تأتى وفقًا لرؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية لمنظومة الوافدين بالأزهر 2018-2030، مؤكدة أن البطولة تتضمن 6 بطولات متنوعة، (دوري كرة قدم بنين)، و(دوري كرة يد بنين وبنات)، و(دوري كرة سلة بنين وبنات)، و(دوري كرة طائرة بنين وبنات)، و(تنس طاولة بنين وبنات)، و(ألعاب قوى بنين وبنات)، وذلك على مدار 3 أسابيع خلال شهر نوفمبر المقبل.

بينما قال الدكتور محمود إبراهيم، المدير الفني للبطولة، إن عدد الدول المشاركة في البطولة وصل إلى 23 دولة، بإجمالي 800 لاعب ولاعبة في مختلف البطولات، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز وإعداد سجلات اللاعبين، والاستعداد لبدء البطولة.

وأضاف إبراهيم، أن كل دولة لها الحق في الاشتراك في بطولة كرة القدم بمنتخب واحد فقط ولا يزيد عدده عن 20 لاعبًا، أما باقي الألعاب الجماعية يسمح لكل دولة الاشتراك بفريقين على الأكثر.

وتابع، يجب على جميع لاعبي الفريق المشاركين من الوافدين أن يكونوا دارسين بالأزهر، ومقيدين بإحدى المراحل الدراسية، كشرط أساسي للاشتراك في البطولة، ويتم تنفيذ البطولة بطريقة الدوري، وتقسم إلى مجموعات، يتم تصعيد الفرق الفائزة وخروج المغلوب، موضحًا أن عدد لاعبي دوري كرة السلة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 5 لاعبين، والكرة الطائرة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 6 لاعبين.

وأكد أن البطولة العالمية الأولى للوافدين، سيتم تنظيمها بمشاركة حكام من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، والاتحاد المصري لكرة السلة، والاتحاد المصري للكرة الطائرة، والاتحاد المصري لتنس الطاولة، والاتحاد المصري لألعاب القوي.