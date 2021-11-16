الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سياحة النواب تناقش معايير صحة وسلامة الغذاء بالمنشآت الفندقية والمطاعم

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة في اجتماعها اليوم، معايير صحة وسلامة الغذاء بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، بحضور د.مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، و د.وائل حسن المشرف العام على الإدارة الفنية لمراقبة الأغذية، ومنى عزت مدير عام الرقابة على المياة، وعادل عبد العزيز وعماد حنا بمراقبة الأغذية و د.إيهاب مراد المدير التنفيذى للهيئة القومية لسلامة الغذاء، و د.أشرف الظهيري المشرف على إدارة الرقابة على المنشأت السياحية، ومحمد أيوب عن غرفة المنشأت الفندقية.

وأوصت اللجنة بالآتي:

-مراجعة الاشتراطات الصحية ومعايير جودة صحة وسلامة الغذاء التي تطبقها الفنادق والمطاعم السياحية، ومراعاة التأكد من صحة وسلامة الغذاء، لكونه أحد المكونات الأساسية للسائح في رحلته لأى مكان داخل مصر.

-مراقبة تنظيف وتطهير خزانات المياه، بصفة دورية ومنتظمة، وكذا إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لتأكد خلوهم من الأمراض، وكذلك عقد دورات تدريبية للعاملين في مجال التغذية بالمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية، على أن يتضمن برنامج التدريب أسس سلامة وجودة الغذاء ومعايير الأيزو في الفنادق والمطاعم والاشتراطات الصحية للعاملين بها، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

كما أوصت اللجنة برفع كفاءة الأشخاص العاملين بالقطاع الغذائي والسياحي، بما يتناسب مع المعايير الدولية، وكذلك تعاون أصحاب المنشآت والعاملين فيها لتطبيق هذه المعايير لضمان جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة للتنسيق بين وزارتى السياحة والأثار والصحة، والمحافظين، وتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة من أجل التأكد من التزام جميع المنشآت السياحية في المحافظات المختلفة بتطبيق قواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والوقائية من الفيروسات.

وكذلك موافاة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للجنة برد مكتوب حول دور الهيئة في الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، وكذلك حصر بالمطاعم السياحية والفنادق بجميع أنحاء الجمهورية وكم فندق قامت الهيئة بمتابعته وتقييمه، وكذلك بالمعايير المحددة من الهيئة للفنادق والمطاعم.

وأكدت اللجنة، على سرعة ترخيص محطات التحلية وضرورة عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الصحة والسياحة وغرفة الفنادق، لوضع إطار تنظيمي وآليات تنفيذية، فيما يتعلق بالزيارات الدورية للفنادق وموافاة اللجنة بما انتهى إليه الاجتماع.

صحة وسلامة الغذاء الاتحاد المصري للغرف والمطاعم السياحية إدارة الرقابة قطاع الغذاء غرفة المنشأت الفندقية مراقبة الأغذية لجنة السياحة والطيران المدنى النائبة نورا على دورات تدريب

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