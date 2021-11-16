تفاصيل حفلات سمية درويش وعلي قنديل في الويك إند بالساقية

تستعد المطربة سمية درويش لإحياء حفل غنائي في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي.

ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها منها "قلب وراح، مش سهله، إنت حياتى، نفسى ياليل، متغيرة، غيرى جرح،الراجل الشرقى، مبقتش ملاك، الأيام بجانب بعض أغانى الزمن الجميل.

يذكر أن أحدث أعمال سمية أغنية "متغيرة" التي طرحتها على "يوتيوب" وحققت نجاحاً كبيراً جدًا وأغنية "الراجل الشرقى" كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي.

وشاركت فى الفترة الماضية فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية ومسلسل "بركة" بشخصية نغمة.