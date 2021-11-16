الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفلات سمية درويش وعلي قنديل في الويك إند بالساقية

سمية درويش
سمية درويش

تستعد المطربة سمية درويش لإحياء حفل غنائي في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي.

ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها منها "قلب وراح، مش سهله، إنت حياتى، نفسى ياليل، متغيرة، غيرى جرح،الراجل الشرقى، مبقتش ملاك، الأيام بجانب بعض أغانى الزمن الجميل. 

يذكر أن أحدث أعمال سمية أغنية "متغيرة" التي طرحتها على "يوتيوب" وحققت نجاحاً كبيراً جدًا وأغنية "الراجل الشرقى" كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي. 

وشاركت فى الفترة الماضية فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية ومسلسل "بركة" بشخصية نغمة.

ستاند أب كوميدي ساقية الصاوي سمية درويش وردة الجزائرية على مسرح الزمن الجميل أغاني الزمن الجميل ساقية عبد المنعم الصاوى قاعة النهر مستوى الوطن العربي

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