الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يؤدي واجب العزاء فى شهيد الواجب أحمد شلبى

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "أحمد رجب بكري شلبي" والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء، بحضور النائب عبدالحكيم مسعود، عضو مجلس النواب، والمحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى

وتقدم المحافظ بخالص التعازي لوالد الشهيد بقرية صفط الشرقية، معربا عن مواساته لأسرة  الشهيد البطل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد  البطل بواسع رحمته، والذي جاد بأغلى ما يملك في سبيل واجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، ومؤكدا  أن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء، والتي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص والتضحية في سبيل الوطن صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

يذكر أن جثمان الشهيد قد وصل "مساء أمس" مسقط رأسه بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى، حيث تم تشييع الجنازة وسط حالة من مشاعر الحزن والألم التي سادت مشيعي الجنازة  الذين حرصوا على وداع الشهيد قبل أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بميدوم.

 

وفى سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا بأعضاء اللجنة المركزية بوزارة الصحة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، لمناقشة خطة العمل وتذليل أي٠٠ معوقات تواجه منظومة العمل الخاصة بمشروعات قطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية

حيث استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للإجراءات اللازمة للبدء في المشروعات، وكذا عدد من الموضوعات الهامة للدفع بكل الجهود التنفيذية، والتي وجه المحافظ بشأنها بسرعة التنسيق لانجاز المطلوب

كما طالب المحافظ بتقرير بما تم تنفيذه والمتطلبات الحالية، والإجراءات المنفذة حيال بعض المعوقات التي واجهت التنفيذيين المعنيين بالمحافظة، مؤكدا أن ملف المبادرة الرئاسية أولوية أولى  للجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسية مجلس الوزراء.

بني سويف شمال سيناء عضو مجلس النواب مؤسسات الدولة الدكتور محمد هاني غنيم واجب العزاء الواسطي

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وائل لطفي

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