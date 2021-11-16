الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى سبل تطوير صناعة التمور وعسل النحل

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كيفية النهوض بصناعة الحرير وتعميم التجربة في كل مراكز المحافظة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وكذلك الاهتمام بالمناحل لاستغلال إمكانيات الوادي المتنوعة في إنتاج عسل نحل عالي الجودة.
 

جاء ذلك في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى الوادي الجديد الخميس الماضي.

كما بحث القصير والزملوط أيضًا كيفية تطوير والنهوض بصناعة التمور واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، خاصة بعد تطوير مصنع التمور مع وضع خطة متكاملة لمكافحة سوسة النخيل نظرًا لأن محافظة الوادي تشتهر بزراعة النخيل، بالإضافة إلى الاستفادة من مخلفات النخيل في صناعة الأعلاف والأسمدة والكمبوست واستخدامها في الزراعات العضوية.

كما بحث الوزير والمحافظ أيضًا سبل دفع مشروعات تحديث الري بالمحافظة والتحول من نظم الري القديمة إلى أساليب الري الحديثة.

وزير الزراعة يبحث محافظ الوادي الجديد سبل دفع مشروعات الحرير وتطوير صناعة

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وائل لطفي

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