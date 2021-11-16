الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

طه حسين رئيسا لمباحث كفر شكر وعماد لمباحث بنها فى القليوبية

لواء محسن شعبان مدير
لواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية

أجرى اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث بالمراكز والأقسام بالمديرية.

وشملت الحركة نقل الرائد محمد حجاج رئيسا لمباحث قسم شرطة الخصوص، والرائد أمير الكومي ضابط بقسم المباحث الجنائية، والرائد محمد ثروت رئيسا لمباحث قسم ثان بنها، والنقيب محمد أشرف رئيسا لمباحث قسم قليوب.

كما ضمت الحركة نقل النقيب أحمد عصام ضابط بوحدة البحث بقسم ثان شبرا، والنقيب محمد قناوي ضابط مباحث بوحدة تأمين الطرق والمنافذ، والملازم أول محمد زهران ضابط بقسم تنفيذ الأحكام، والملازم أول أحمد نصر ضابط بوحدة البحث بمركز طوخ، والملازم أول محمد قنديل ضابط بوحدة البحث بقسم الخانكة، والملازم أول عبدالرحمن البيومي ضابط بوحدة البحث بمركز شبين القناطر.

كما تم تجديد الثقة لكل من: المقدم محمد فتحي رئيسا لمباحث مركز طوخ، والرائد طه حسين رئيسا لمباحث مركز كفر شكر، والمقدم محمد عماد رئيسا لمباحث قسم أول بنها، والمقدم أحمد عبدالمنعم رئيسا لمباحث مركز بنها، والرائد حسام الحسيني رئيسا لمباحث قسم قها، والمقدم مصطفى دياب رئيسا لمباحث مركز قليوب، والمقدم أحمد عصر رئيسا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد موسى رئيسا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم محمد شديد رئيسا لمباحث مركز شبين القناطر، والرائد محمود إسماعيل رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والرائد يوسف الشامي رئيسا لمباحث قسم العبور. 

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، حاول إدخال عدد من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله السجين بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، وتحدد له جلسة 17 نوفمبر الجارى شروع فى قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بضبط عاطل حاول إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله المسجون احتياطيا بسجن المركز.

وبإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تبين أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث المركز بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "أحمد إ م"، 18 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزته 30 قرص أبتريل داخل الزيارة المعدة لخاله السجين "حماده م إ"، والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا، وتحدد له جلسة 17 نوفمبر الجارى شروع فى قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد إدخالها لخاله السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القليوبية شبرا الخيمة حركة تنقلات تأمين الطرق والمنافذ مدير أمن القليوبية ضباط المباحث مركز شبين القناطر

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