الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بين قضاء شهر عسل ونزهة».. تفاصيل زيارات العائلة المالكة لمصر

الامير تشارلز وكاميلا
الامير تشارلز وكاميلا

يبدأ الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، زيارة تاريخية إلى مصر، الخميس المقبل، تستمر لمدة يومين، تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج المملكة المتحدة منذ تفشي وباء كورونا.

يفضل الأمير تشارلز زيارة مصر دائما فقد اختارها في أوائل الثمانينات لقضاء شهر العسل مع الأميرة الراحلة ديانا، بمدينة الغردقة، كما زارها أيضا في جولة عن التسامح بين الأديان والآن من أجل بحث الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة المتحدة في الشرق الأوسط.

شهر عسل

ففي عام 1981، توجه تشارلز وديانا إلى مدينة الغردقة ضمن جولة عالمية لقضاء شهر العسل، وكانت المدينة المصرية الساحلية من أبرز واجهتهم.

وكانت الزيارة قصير للغاية لم تستمر سوى ساعات، استقبلهم فيها الزعيم الراحل محمد أنور السادات وزوجته جيهان السادات، واقاما للعروسين حفل استقبال ضخم للاحتفال بعرس القرن.

زيارة منفردة

وفي عام 1992، وفي خضم الخلافات بين الأميرة ديانا وزوجها السابق تشارلز وإعلان خيانته لها، توجهت الأميرة ديانا بمفردها إلى مصر، وقامت بجولة طويلة بها، شملت منطقة الأهرامات في الجيزة كما توجهت إلى الأقصر لزيارة أشهر معالمها السياحية.

 

جولة تسامح الأديان

 

وفي جولته العالمية عن تسامح الأديان عام 2006، اختار الأمير تشارلز مصر لتكون إحدى محطاته باعتبارها موطن مؤسسة الأزهر الشريف، أكبر مؤسسة إسلامية على مستوى العالم.

ومضى تشارلز في القاهرة نحو 3 أيام التقى فيها بشيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، وتوجه دوق ودوقة كورنوال إلى جامع الأزهر، كما افتتحا الجامعة البريطانية بالقاهرة، وبعدها توجه لمنطقة العالمين لزيارة مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية.

تشارلز ديانا مصر الأزهر الحضارة الأهرامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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