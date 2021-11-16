بعد حملة مواجهة الباعة الجائلين فى إمبابة.. الأهالى:«أنقذتوا ولادنا»

على مدار عدة أيام مضت، وجهت محاظة الجيزة حملات موسعة لرلمواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى محيط مجمع المدارس بمنطقة إمبابة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،بمواجهة الإشغالات بالشوارع.

«الدستور» رصدت فى السطور التالية ردود أفعال الأهالى على الحملات المكثفة التى وجهتها المحافظة بالتنسيق مع الالأجهزة المعنية لمواجهة ظاهرة انتتشار الباعة الجائلين

"سيدة على، إحدى أولياء أمور الطلاب، أشادت بجهود المحافظة لمواجهة الظاهرة ورفع الباعة الجائلين ومختلف الإشغالات الموجودة بمحيط مجمع المدارس لضمان سلامة أبنائهم الطلاب.

وقالت إن استمرا الحملات أمام المدارس يضمن سلامة الطلاب خلال يومهم الدراسي وتأمين عملية الدخول والخروج، مُشيرة إلى أن الباعة الجائلين كانوا يعتبرون مجمع المدارس السوق المخصص لهم، فمع بداية العام الدراسي يستوطن الباعة أمام بوابات المدارس مما يعطل اليوم الدراسي ويُعرض الطلاب والطالبات للمخاطر.

الحد من انتشار الأمراض

من ناحية أخرى، قالت إحدى أولياء الأمور- رفضت ذكر إسمها- إن وجود الباعة الجائلين سبب رئيسي فى زحام وتكدس الطلاب خلال دخولهم وخروجهم للمدرسة وخاصة وأنهم يحرصون على التواجد أمام بوابات المدارس تحديدًا.

وتابعت: الزحام الناتج عن انتشار الباعة الجائلين واقبال الطلاب عليهم يساعد فى تفشي الأمراض بين الطلاب خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى أن البضائع التي يبيعونها مجهولة المصدر مما يمثل خطورة على صحة الطلاب خاصة الأطفال منهم.

وأشادت فايزة محمد إحدى أولياء الأمور بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس والتي ينتج عنها سهولة الدخول والخروج من بوابات المدارس ومنع الزحام، لافتة إلى ضرورة توفير أماكن أخرى للباعة الجائلين بدلا من مجمع المدارس حرصا على مصدر رزقهم.