الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: رفع السيارات المتهالكة بمحيط سوق العصر الجديد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

قدم اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد، اليوم، الشكر لرجال أمن بورسعيد بقيادة اللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد على جهودها فى إزالة الإشغالات والتعديات بمحيط سوق العصر 1، 2 بحي العرب.

وأعلن محافظ بورسعيد عن أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية قامت برفع السيارات المتهالكة بمحيط سوق العصر الجديد ، في إطار أعمال الحملة الموسعة لإنهاء كافة التعديات بالمنطقة، مشيرًا أنه تم فتح الطريق أمام خطوط سير وسائل المواصلات، بما يحقق السيولة المرورية ومنع الازدحام و التيسير على المواطنين.

وشهد  سوق العصر الجديد بحى العرب انتظاما فى حركة البيع والشراء منذ اليوم الأول لتشغيل المحلات وتسكين البائعين، مع إقبال كبير من المواطنين على السوق لاقتناء مختلف المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة واللحوم.

ووجه المحافظ الشكر للمواطنين والبائعين لحرصهم على الحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة والمشروعات الخدمية التى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين ، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لأى محاولة لعودة الإشغالات والتعديات، وأشار المحافظ إلى أنه تم تسكين جميع المحلات بالسوق بما يوفر كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية.

على لحوم محافظ المرور أمن مدير المواطنين

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وائل لطفي

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