الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

لم يتم أمس الأثنين خفض أي أحمال

«مرصد الكهرباء»: 26 ألفًا و700 ميجاوات أقصى حمل متوقع اليوم

مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أقصى حمل مسائي في الإنتاج اليوم الثلاثاء، يبلغ 26 ألفًا و700 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الإثنين، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم، يبلغ 26 ألفًا و700 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و700 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم الثلاثاء.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و580 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

 

مرصد الكهرباء أقصي حمل الثلاثاء

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وائل لطفي

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