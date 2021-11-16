الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفرالشيخ تمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ يطلع علي الشهادات

 تابع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بوابات الدخول للحرم الجامعي، لمتابعة الطلاب والاطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على لقاح كورونا واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم دخول منتسبي الجامعة غير المطعمين.

رافق رئيس الجامعة  فى الجولة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، على التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخولهم الجامعة، إجراء وقائي، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التي وضعتها إدارة الجامعة وذلك حرصاً علي صحة وسلامة جميع منتسبيها للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، ضرورة تلقي جميع منسوبي الجامعة تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بهدف المحافظة على سلامتهم، مشيرًا إلى توفير نقاط ثابتة في الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الأمور تسير بشكل طبيعي على بوابات الدخول الرئيسة ويطلع مشرفي البوابات في الكليات والإدارات المختلفة على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح ، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين «سواء الجرعة الأولى أو الثانية» إلى نقاط التطعيم المخصصة.

فيما كثفت جامعة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة التشديد على ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير في مدرجات الكليات قبل وبعد المحاضرات.

فيما انتشرت نقاط تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعة ضد فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء الجامعة.

لقاح تطعيم شهادة كفر الشيخ جامعة

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