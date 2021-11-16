«مصر للطيران» تدرس زيادة تردداتها الجوية داخل الولايات المتحدة

كشف الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تدرس حاليًا زيادة تردداتها الجوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتناسب مع زيادة التشغيل في الحركة والتعافي من تداعيات الجائحة الوبائية.

وأوضح الطيار عمرو أبوالعينين، خلال تصريحات إعلامية، علي هامش معرض Dubai Airshow، أن مصر للطيران تشغل حاليًا رحلات جوية داخل أمريكا الشمالية إلى كل من تورنتو ونيويورك وواشنطن، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، ونستهدف حاليًا زيادة الترددات داخل أمريكا.

وصرح رئيس شركة مصر للطيران بأن الشركة ستبدأ تشغيل رحلات جوية لأول مرة إلى مرة في جنوب آسيا خلال الشهر القادم، فضلًا عن أنها تستعد لتشغيل أيضًا رحلات جوية إلى العاصمة كينشاسا داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية بوسط إفريقيا، وذلك مع بدء التشغيل الصيفي المقبل.

وأكد رئيس مصر للطيران أن الشركة استعادت قرابة 70% من حجم تشغيلها الجوي، بالمقارنة بالفترة التي تسبق الجائحة الوبائية "كوفيد-19"، معربًا عن أمله لمزيد من التعافي لنشاط الشركة خلال العام الجديد مع بدء الاستئناف لمزيد من الخطوط الجوية المتوقفة وفتح خطوط جديدة أيضًا للشركة.

وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران علي ضرورة التواجد الدائم في المحافل العالمية المهمة في صناعة النقل الجوي بما يليق بمكانة وعراقة جمهورية مصر العربية في هذا المجال التي تمتد لـ٩٠ عامًا.

وتأتي مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام من خلال جناح دعائي يضم عرض العديد من أنشطة الشركة بصفة عامة ومجالات للصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والتدريب بصفة خاصة حيث تمتلك مصر للطيران إمكانيات كبيرة بشرية ولوجيستية تؤهلها للمنافسة في هذه المجالات وفتح أسواق جديدة وزيادة قاعدة عملائها حيث من المقرر أن يتم خلال فعاليات المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع عدد من شركاء صناعة النقل الجوي.

ويعتبر معرض دبي للطيران أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالميًا، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليميًا وعالميًا، ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1200 عارض من 148 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 370 شركة ناشئة وجديدة وعرض أكثر من 160 طائرة من أحدث طرازات الطائرات، وحضور 40% من صانعي القرار والمهتمين بالصناعة والخبراء في مجال الطيران حول العالم.