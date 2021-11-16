بعد السيول.. سحب كثيفة وأجواء غير مستقرة في أسوان

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، طقس غير مستقر مع ارتفاع في درجة الحرارة بشكل نسبي، وامتلأت السماء بالسحب الكثيفة، ولكن لم يكن هناك تأثير على حركة المرور أو الحالة العامة بالشوارع.

جدير بالذكر أن عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إجتماعاً مع ممثلى المجتمع المدنى الذين بادروا بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول التي شهدتها بعض مدن المحافظة منذ 3 أيام، وذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الإسكان والتضامن الإجتماعى والمشروعات، ورؤساء مراكز و مدن أسوان ودراو وكوم أمبو.

الطقس في أسوان



وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية، على إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى أسوان لعبور تداعيات هذه الأزمة حيث أعطى توجيهاته بسرعة توفير الإعتمادات اللازمة للتعامل مع الأضرار المختلفة الناجمة عن أزمة السيول، لافتاً إلى أنه توجد أيضاً متابعة يومية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للإطمئنان على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، بجانب التواصل المستمر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع المحافظ لمتابعة الأوضاع الحالية حيث كلف بأهمية حصر المنازل التي تشبعت بالماء للتعامل السريع معها لإحتمالية تعرضها للسقوط من أجل الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المقيمين فيها.

الطقس في أسوان



وأكد المحافظ على دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين والمتطوعين من الشباب وغيرهم في المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الأجهزة الحكومية في تخطى الأزمات وهو ما ظهر جلياً على مدار الفترة الماضية أثناء مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، مطالباً بأهمية الإسراع بالتواجد الميدانى داخل القرى والمناطق المتضررة والبدء فوراً فى أعمال الترميمات والإنشاءات للمنازل التي شهدت إنهيارات جزئية أو كلية والدفع بالخامات ومواد البناء ، لأن ذلك سيبث الطمأنينة فى نفوس الأسر والأهالى بمدى حرص الجميع على الوقوف بجانبهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

الطقس في أسوان



وشدد أشرف عطية على سرعة الإنتهاء من تجهيز مساكن الإيواء العاجل بالعلاقى بإجمالى 504 وحدة سكنية ، بجانب 39 وحدة بالصداقة القديمة و 24 وحدة بالطويسة بدراو ، وتوفير كافة المرافق الأساسية والخدمات بها لإستكمال نقل وإستضافة الأسر المتضررة من السيول بها حيث تم نقل 12 أسرة من الكوبانية و 6 أسر من غرب سهيل و 5 أسر من الشلال لمساكن الإيواء بالعلاقى والذين شهدت منازلهم إنهيارات كلية وذلك عن طريق أتوبيسات وسيارات خاصة بالمحافظة.