ضمن الموجة 18.. إزالة 91 حالة تعد بمساحة 60 ألف متر بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه 18 مستمر لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتي أسفرت عن إزالة 91 حالة تعدي على مساحة 60 ألف و 638 متر مباني بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 91 حالة تعد على مساحة 60 ألف و 638 متر مباني (ههيا - كفر صقر - أولاد صقر - ديرب نجم- بلبيس- الحسينية- منيا القمح) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وكانت محافظة الشرقية قد اختتمت المرحلة الثانية من الموجة ال18، و التى أسفرت عن إزالة 1782 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، واسترداد 163 ألفا و930 متر مبانٍ و818 فدانا و7 قراريط و5 أسهم أراضٍ زراعية، بموجب إزالة 1461 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 163 ألفا و930 متر مبانٍ، بالإضافة إلى إزالة 321 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 818 فدانا و7 قراريط و5 أسهم، وذلك بمختلف مراكز المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.