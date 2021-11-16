الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسية نقدية عن تجربة التشكيلي زعيم أحمد فى جاليرى ضى

التشكيلي زعيم أحمد
التشكيلي زعيم أحمد

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، فى السابعة من مساء السبت 20 نوفمبر الجاري، ندوة نقدية حول تجربة التشكيلي زعيم أحمد، على هامش معرضه المقام حاليا.

ويقدم فنانون ونقاد قراءات نقدية حول تجربته، منهم الشاعر أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، السعودي الدكتور فؤاد مغربل، الفنان طارق الكومي، الفنان والناقد الدكتور سامي البلشي، الناقد هشام قنديل، ويدير الحوار الشاعر محمد حربي المشرف العام على منتدى عفيفي مطر.

ومن جانب آخر؛ أشاد نقاد وفنانون بتجربة مصطفى بط الفنية فى أمسية نظمها صالون عفيفي مطر الثقافي تحت إشراف الشاعر والصحفي محمد حربي، مساء السبت الماضي.

وتحدث من النقاد الدكاترة أحمد الجنايني وإسماعيل صيام وأحلام فكري وسامى البلشي، وعدد كبير من الفنانين التشكيليين الذين أشادوا بمعرض مصطفى بط "القرية والأسطورة" الذي تستضيفه قاعة ضي بالمهندسين ومديرها الناقد التشكيلي هشام قنديل.

وقال مصطفى بط: عالم سحري شدني إليه حبي للأساطير والروايات المملؤة بالخيال في
العصور المختلفة مما انعكس على رؤيتي التشكيلية فجاءت المنحوتات التي تم صبها بخامة
الألمنيوم، ولحاء النخيل الذي تحول إلي كولاج، ولوحات التصوير آلتي احتوت على مفردات غير متعودة في أعمالي. كذلك اختزال الأشياء مما أعطاها بعدا دراميا.

أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي الفنان التشكيلي زعيم أحمد أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة مصطفى بط الشاعر والصحفي محمد حربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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