بعد فضح أكاذيب «ماركل».. دعاوى قضائية تلاحق دوقة ساسكس بتهمة التشهير

أكدت صحيفة "صنداي بيبول" البريطانية، أن الاخت غير الشقيقة لميجان ماركل قد تعهدت بمقاضاتها بتهمة التشهير، بعد أن كشفت رسائل البريد الإلكتروني الصادمة أنها ساعدت مؤلفي السيرة الذاتية المثيرة للجدل فاينديج فريدوم في تسريب بعض المعلومات الشخصية الخاصة بعائلتها.

وتابعت أن دوقة ساسكس اضطرت للاعتذار للمحكمة في قضية انتهاك الخصوصية التي اقامتها ضد صحيفة "ميل أون صنداي"، عن نسيانها اخبار القاضي برسائل البريد الالكتروني التي كانت بينها وبين مساعدها الشخصي السابق جيسون كناوف.

وأضافت أنه في رسالة بريد إلكتروني ارسلتها ميجان إلى كناوف، قالت ميجان إن أختها غير الشقيقة سامانثا "فقدت حضانة أطفالها الثلاثة من آباء مختلفين".

وأشارت إلى أن سامانثا الغاضبة الآن تخطط لمقاضاة ميغان بتهمة "التشهير والسب والقذف" وكذلك "انتهاك الخصوصية".

وقالت سامانثا البالغة من العمر 57 عاما :"أتحدث إلى محامٍ واحد في إنجلترا وآخر في الولايات المتحدة نظرًا لوجود نوافذ قانونية مختلفة وقضايا مختلفة".

وتابعت: "أتطلع إلى رفع دعوى تشهير في الولايات المتحدة، وفي المملكة المتحدة، أنا أبحث في انتهاك لقانون الخصوصية وخصوصية البيانات لأن النافذة القانونية للتشهير مدتها عام واحد فقط في المملكة المتحدة".

وأضافت أن جيسون كناوف قابل للمثول أمام المحكمة مرة أخرى والرسائل الموجهة إليه دليل على أنها كانت تسبني وتنتهك خصوصيتي ما فعلته ميجان للحفاظ على زواجها من هاري كان فظيع للغاية، انتهكت حياتنا وخصوصيتنا".

كما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن كبار أفراد العائلة المالكة حذروا ميجان من إقامة الدعوى القضائية من البداية على الصحيفة البريطانية، لعلمهم أن هناك الكثير مما تخفيه ميجان.

وقالت الصحيفة إنه تمت مشاركة نصوص ميجان المثيرة لسكرتيرها الصحفي السابق التي تتهم أفراد العائلة المالكة بـ "توبيخ مستمر" الأمير هاري بسبب تصرفات والدها المنفصل عنها في المحكمة.