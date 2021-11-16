«تعليم الوادي الجديد» يحقق أول الجمهورية في «المكتبات النموذجية» والرابع بـ«ألعاب القوى»

أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فوز مدرسة المروة الإعدادية بالخارجة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية، وفوز طالب بمدرسة الخارجة الثانوية التجارية بالمركز الرابع في ألعاب القوى.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد جميع العاملين بالمدرسة، مثمنا مجهوداتهم وتعاونهم وأسرة المكتبات لخوض المنافسة بكل قوة وعزيمة والظهور بالمظهر اللائق لتحقيق هذا المركز المتقدم متمنيا لهم مزيدا من النجاحات، موضحا أن المديرية أيضا حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى، والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وتوجيه التربية الرياضية.

وأشار إلى فوز الطالب يوسف ابراهيم عبدالصبور مدرسة الخارجة ط الثانوية التجارية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى سباق 100م وفاز الطالب محمد محمود عيد آدم مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى سباق 400 م وفاز الطالب محمد محمود ابو السعود مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين على بالمركز الثامن فى سباق 1500م على مستوى الجمهورية وتم منح الطلاب الفائزين شهادات التفوق.

وقدم وكيل التعليم بالمحافظة التهنئة للطلاب الفائزين وتوجيه التربية الرياضية مثمنا مجهودات الجميع للظهور بهذا المظهر المشرف اللائق.