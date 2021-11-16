الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» يحقق أول الجمهورية في «المكتبات النموذجية» والرابع بـ«ألعاب القوى»

الدكتور جمال حسن
الدكتور جمال حسن محمد

أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فوز مدرسة المروة الإعدادية بالخارجة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية، وفوز طالب بمدرسة الخارجة الثانوية التجارية بالمركز الرابع في ألعاب القوى.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد جميع العاملين بالمدرسة، مثمنا مجهوداتهم وتعاونهم وأسرة المكتبات لخوض المنافسة بكل قوة وعزيمة والظهور بالمظهر اللائق لتحقيق هذا المركز المتقدم متمنيا لهم مزيدا من النجاحات، موضحا أن  المديرية أيضا حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالتصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى، والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وتوجيه التربية الرياضية.

وأشار إلى فوز الطالب يوسف ابراهيم عبدالصبور مدرسة الخارجة ط الثانوية التجارية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى سباق 100م وفاز الطالب محمد محمود عيد آدم مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى سباق 400 م وفاز الطالب محمد محمود ابو السعود مدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين على بالمركز الثامن فى سباق 1500م على مستوى الجمهورية وتم منح الطلاب الفائزين شهادات التفوق.

وقدم وكيل التعليم بالمحافظة التهنئة للطلاب الفائزين وتوجيه التربية الرياضية مثمنا مجهودات الجميع للظهور بهذا المظهر المشرف اللائق.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد المركز الأول على مستوى الجمهورية مسابقة المكتبات النموذجية العاب القوى تصفيات النهائية لبطولة ألعاب القوى المركز الأوليمبي بالمعادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«واي فاي» مجاني في محطة رمسيس أول ديسمبر

تصادم قطار بسيارة نقل في الجيزة.. 4 إصابات خطيرة (صور)

«الصحة»: مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث قطار بالجيزة

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران