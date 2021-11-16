تداول 713 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول (713 طنا) بضائع عامة ومتنوعة و(144 شاحنة) و(16 سيارة) و(22000 طن فوسفات).

وشملت حركة الصادرات (675 طنا) بضائع عامة و( 144 شاحنة) و(16 سيارة) و(22000 طن فوسفات)، وشملت حركة الواردات (38 طن) بضائع عامة و(26 شاحنة) ويتواجد (11) سفن على أرصفة الموانئ.

وبحسب ما جاء فى البيان تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة (84 شاحنة) و(8 ملاكي).

• تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة ( LEOSTAR 1 ) بحمولة( 22000 طن فوسفات ) متجهة الي باكستان.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء، ومغادرة السفينة بريدج، حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 38 طن وتصدير 34 شاحنة بحمولة 675 طن و ( 8 سيارة ملاكي )

كما استقبل ميناء السويس السفينة (تراست) قادمة من اليمن بحمولة ( 2880 طن دقيق )، وتم مغادرة ميناء السويس السفينة ( بنياس 3 ) بحمولة ( 50 سيارة).