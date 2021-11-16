الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوى عاملة المنيا: التفتيش العمالي على 1060 منشأة خلال أكتوبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي بالتفتيش على 458 منشأة، فضلا عن القيام بـ3 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 118 محضراً سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و14 ندوة توعية (إعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه، و4 منحة زواج بـ12 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 22 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ11 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 35 ألفاً و452 جنيها.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1060 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2784 عاملاً، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية، تم إحالة 45 شكوى منها للقضاء ، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة.

مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا السلامة والصحة المهنية ندوة توعية العمالة غير المنتظمة التفتيش العمالي شكوى عمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

خليفة حفتر يقدّم أوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

انفجار ماسورة غاز وراء انهيار جزئي لعقار في بولاق الدكرور

مناظرة جثتي ربة منزل ونجلتها لقيتا مصرعهما أسفل العقار المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراضى زراعية ويقتلع أشجار الزيتون فى سفليت