قوى عاملة المنيا: التفتيش العمالي على 1060 منشأة خلال أكتوبر

قال وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي بالتفتيش على 458 منشأة، فضلا عن القيام بـ3 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 118 محضراً سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و14 ندوة توعية (إعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه، و4 منحة زواج بـ12 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 22 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ11 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 35 ألفاً و452 جنيها.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1060 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2784 عاملاً، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية، تم إحالة 45 شكوى منها للقضاء ، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة.