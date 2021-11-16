الصين ترفض اتهامات بريطانيا بالتهاون فى استهلاك الفحم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد بذلت بالفعل "جهودًا هائلة" للسيطرة على استهلاك الفحم، وذلك ردًا على سؤال حول تصريحات رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ألوك شارما بأن الصين والهند تدينان للدول النامية بتفسير سبب دفعهما لتخفيف البنود الداعية للتخلص من الطاقة التي تعمل بالفحم.

وأضاف ليجيان: أن تحولات الطاقة يجب أن تستند إلى الظروف الوطنية ويجب ضمان أمن الطاقة للدول النامية.

يأتي هذا بينما وجه “شارما” انتقادات للصين والهند في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت في لندن، قائلًا إن الهند، بدعم من الصين ودول نامية أخرى تعتمد على الفحم، رفضت بندًا يدعو إلى "التخلص التدريجي" من الطاقة التي تعمل بالفحم، وتم تغيير النص إلى "خفض تدريجي"، مشيرًا إلى أنه سيتعين على الدولتين شرح موقفهما في هذه القضية بالذات

يأتي هذا فيما قالألوك شارما، إنه يعتبر اتفاق قمة "جلاسكو" بمثابة إنجاز تاريخي.

وأضاف شارما - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد- أن المؤتمر نجح في الحفاظ على أمل الحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة، رغم تشكيك الكثيرين في ذلك، مشيرا إلى أن الدول المشاركة اتفقت على تقديم تقارير سنوية حول كيفية وفائها بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال (كوب 26).

وتابع إن سبب اعتذاره فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة الخاصة بالفحم، كان بسبب أن بعض المشاركين أحسوا بأن العملية لم تكن تتحلى بالشفافية، مؤكدا أنه وفريقه عملوا لمدة عامين بمنتهى الشفافية والشمول.

وأضاف: "لو لم نتمكن من الوصول إلى هذا الاتفاق لم تكن الدول النامية التي تواجه آثار التغير المناخي، لتحظى بالدعم الذي تحتاجه لمواجهة هذه الآثار.. سيحصلون الآن على تمويل أكبر للتكيف مع التغيرات المناخية.. لم يكن ذلك ممكنا لو أننا أضعنا هذا الاتفاق .. في الحقيقة مرت عليَّ ساعة أحسست فيها حقا بأن هناك فرصة لعدم اكتماله".