الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: جيشنا فى حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدى للهجمات

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، عن استعداد الجيش الأوكراني للدفاع عن البلاد دائما، وذلك على خلفية المزاعم حول تنامي نشاط القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت نائبة الوزير في حديث لقناة ICTV: "مهما كانت تقييماتنا العلنية لتحشد القوات (الروسية)، فإن الجيش الأوكراني الآن في حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدي للهجمات".

وأضافت: "واليوم نحن مستعدون ليس فقط للتصدي لتوغل واسع النطاق، بل وللاستيلاء على مواقع البنية التحتية الحيوية. وإذا تحدثنا عن الاستعداد، فإننا بحالة الاستعداد القتالي على مدار الساعة".

وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية قد تناقلت تقارير عما وصفته بـ "تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية". ونشرت صحيفة "بوليتيكو" صورا من الأقمار الصناعية لانتشار القوات الروسية، تبين في وقت لاحق أنها من منطقة غير متاخمة لأوكرانيا.

وأعرب البنتاجون عن قلقه إزاء "تحركات القوات" بالقرب من الحدود الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا تعتبر شأنا داخليا ولا تهدد أحدا.

وعلى صعيد آخر، اتهم رئيس شركة الطاقة الأوكرانية الحكومية، روسيا باختلاق "نقص مصطنع" في سوق الغاز الطبيعي، وطالبها بزيادة الإمدادات إلى أوروبا للتخفيف من حدة أزمة الطاقة.

وقال يوري فيترينكو، الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز أوكرانيا، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021): "إذا ما تخلوا عن هذه السياسة التعسفية، فلن تكون هناك مشكلة للأوروبيين هذا الشتاء".

وتتطلع أوكرانيا لكي تظل طريق عبور رئيسيا للوقود الروسي إلى أوروبا، في وقت تمضي فيه روسيا قدما لتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل إلى ألمانيا.

وتم تصميم الخط لتجاوز أوكرانيا، إلا أنه لم يحصل بعد على الموافقات التنظيمية النهائية من أجل التشغيل.

وضخت روسيا المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر بولندا وروسيا البيضاء، وكذلك أوكرانيا، الأربعاء، ما أدى إلى تهدئة بعض المخاوف الأوروبية، بشأن نقص الإمدادات قبل الشتاء وأسهم في انخفاض أسعار الجملة.

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