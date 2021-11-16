«الرعاية الصحية» تعلن استمرار حملة «انزل واطمن» للفحص الشامل ببورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحة عن استمرار حملة "انزل واطمن" للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحملة بدأت يوم 15 أكتوبر الماضي ومستمرة حتى 15 ديسمبر المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم خلال الحملة إجراء فحوصات طبية شاملة مجانية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، الذين مر عليهم سنة من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير بمحافظة بورسعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن الحملة متواجدة بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركتها أمس الإثنين في الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية، في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث تطلق الهيئة فعاليات حملتها لهذا العام تحت شعار “سكرك موترك.. في إيدك تسيطر”، وتستهدف منها الفحص الطبي لكافة المواطنين من مرضى السكري، وذلك لكافة الفئات العمرية بمحافظة الأقصر.

وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن انطلاق فعاليات مبادرة الهيئة لمرضى السكري «سكرك موترك .. في إيدك تسيطر» بمحافظة الأقصر، حتى 30 نوفمبر من العام الجاري، وذلك بهدف الكشف الطبي الدوري عن مرض السكري أو أحد مضاعفاته، علاوة على تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية من خلال منشورات توعوية يتم توزيعها على المواطنين، تشرح كيفية تجنب مضاعفات مرض السكري، وآليات التعايش مع مرض السكري بأمان، وأهمية اتباع نمط حياة صحي في تفادي أي من مضاعفاته، وعدد من النصائح العلاجية حسب أحدث التوصيات العالمية.