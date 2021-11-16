حريق فى استراحة قناة السويس ببورسعيد

نشب حريق في إستراحة قناة العبور التابعة لهيئة قناة السويس، الكائن في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم تكليف فريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، ووصل الفريق بعد دقائق من تلقي البلاغ ونشوب الحريق.

تمكنت قوات الحماية المدنية من خلال سيارتي حريق من السيطرة على ألسنة النيران، قبل أن تمتد إلي باقي المبني والمباني المجاورة، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

تبين أن الحريق نشب في مرتبة داخل الإستراحة، وتم السيطرة عليه، وقام فريق الإطفاء بتنفيذ أعمال التبريد، والتي تضمن توقف الأدخنة الصادرة، وعدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز بلاغاً بالحريق، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحريق، وتتولي بدورها التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات العامة والخاصة لم تتلقى أي إصابات نتيجة الحادث، مؤكدًا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف تحسبًا لحدوث إصابات.