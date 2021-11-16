الرئيس التشيكي يستأنف اجتماعاته بعد تحسن حالته الصحية

يستأنف الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، الذي يتلقى العلاج اللازم من مرض مزمن في المستشفى العسكري المركزي في براغ- لقاءاته بعدما تم نقله إلى غرفة عادية، ما يسمح له باستقبال زائرين.



وذكر راديو "براغ الدولي" أن جدول أعمال الرئيس للأسبوع الجاري، يتضمن اجتماعات شخصية مع رئيسي الوزراء المنتهية ولايته، أندريج بابيس، والمكلف، بيتر فيالا، الذي سيقدم لرئيس البلاد التشكيل المقترح لوزراء الحكومة الجديدة.



ومن المقرر أن يستقبل الرئيس زيمان اليوم الثلاثاء نظيرته السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا.



وكان زيمان -الذي يتلقى العلاج بالمستشفى منذ الـ 10 من شهر أكتوبر الماضي- قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في أن يلتقي شخصًا مع جميع المرشحين لمناصب وزارية، كما أنه يجب أن يوافق كبير الأطباء المعالج له على الزيارات كلها، وكذلك يجب أن يتم مراعاة المعايير الصارمة للنظافة الصحية.