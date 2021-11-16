سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 تذبذبا طفيفا في بعض البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، حيث سجل الريال السعودي فى بنك CIB نحو 4.17 للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال في المصرف المتحد نحو 4.03 للشراء و 4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ووفقا لاخر الإحصائيات كما رصدها الدستور، فقد سجل سعر الريال السعودي فى بنك بلوم 4.17 للشراء، و 4.20 للبيع، وشهد الريال السعودي استقرارا نسبيا فى بنك كريدي أجريكول مصر حيث سجل 4.14 للشراء، 4.20 للبيع، كما سجل الريال في بنك الإسكندرية 4.15 للشراء، و4.19 للبيع.



استقرار نسبي لسعر الريال السعودي

وعن سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس فقد سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال في بنك القاهرة 4.17 للشراء، و4.20 للبيع، وفي بنك مصر شهد الريال السعودي استقرارا نسبيا فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع.

الريال السعودي فى البنك المركزي

واستقر سعر الريال السعودي فى البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وعن الريال السعودي في البنك الأهلي المصري فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع.

الأسهم السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية، تراجعا طفيفا بعد أن شهدت حركة التداولات ارتفاعا منذ بداية تداولات الأسبوع، على عكس التوقعات التى كانت تشير إلى استمرار ارتفاع التداولات مع الاستقرار الذي يتمتع به السوق في ظل قرارات المملكة السعودية لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى عدد من الأماكن والمؤسسات مع الالتزام بالحصول على لقاحات كورونا وارتداء الكمامات.