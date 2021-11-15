الذهب يستقر حول أعلى مستوى فى حوالى 5 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجلت سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكن الأسعار ما زالت تحوم حول أعلى مستوى لها في خمسة أشهر الذي لامسته مؤخرا بدعم من مخاوف التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.06 بالمئة إلى 1865.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1910 بتوقيت جرينتش في ختام التعاملات بعد أن لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1870.04 دولار.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1867.90 دولار للأوقية.

وكسب المعدن النفيس حوالي 100 دولار على مدار الجلسات السبع السابقة، وهي أقوى سلسلة مكاسب منذ مايو، مع تزايد جاذبيته كأداة للتحوط ضد التضخم بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت الشهر الماضي وبينما تحافظ بنوك مركزية كبرى على نهج تيسيري بشأن أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفوية 0.8 بالمئة إلى 25.08 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.57 بالمئة إلى 1088.60 دولار. وصعد البلاديوم 2.56 بالمئة إلى 2162.10 دولار.

وعلى صعيد آخر، هبطت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي قام فيه المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1858.73 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1859.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 24.97 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 في المئة إلى 1069.54 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2084.50 دولار للأوقية.