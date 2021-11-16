الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

خالد تاج الدين وأمير صلاح يطرحان «آخر مترو» (فيديو)

خالد تاج الدين وأمير
خالد تاج الدين وأمير صلاح

طرح مطرب الراب والشاعر الغنائي خالد تاج الدين بمشاركة الممثل والمطرب أمير صلاح الدين أحدث أعمالهما الغنائية، "آخر مترو"، من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقي، ماستر خالد عز، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مدير تصوير مايكل فايز، وإخراج أيمن نور.

الأغنية تم تصويرها بمناطق وسط البلد وكورنيش القاهرة، وعدد من المناطق ذات الطبيعة الخلابة بالعاصمة، وتتحدث الأغنية عن دور الصديق الجدع المخلص في حياة صديقه، وأهمية الدور الذي يلعبه إذا كان مخلصًا، وتقول كلمات الأغنية:"بحر الحياة لو موجة ساحبك على الشط الكل بيتفرج بس اللى بينط وراك ده صاحبك، لقيتك رايح سكة شمال أنا روحت وراك نصحتك، هاممنى راحتك لو حتى قولتلك براحتك".

وتعد هذه الأغنية هي الثالثة للشاعر الغنائى خالد تاج الدين كمطربا للراب، حيث سبق وطرح أغنية "آداب إعلام"، وبعدها "كاجو"، وأخرجتهما المخرجة بتول عرفة.

وكان الشاعر الغنائي خالد تاج الدين قد حصل على جائزة أفضل شاعر غنائي لعام 2021 من أكثر من مهرجان لبناني ومصري، كما قدم مؤخرًا أغنيتين للنجمة اللبنانية نانسي عجرم واحدة بعنوان "جاية معاك"، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأخرى بعنوان "حبك بيقوي" ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

أما الفنان أمير صلاح الدين فقد خاض سباق دراما رمضان الماضي كممثلًا من خلال مسلسلي "كوفيد 25"، مع يوسف الشريف، و"هجمة مرتدة" مع أحمد عز.

مخرجة وان الطبيعة الخلابة عام 2021 م مطرب الراب مهرجان لبنان الشاعر الغنائى اللى

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