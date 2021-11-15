الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

فن

«كامل العدد».. ماجدة الرومى تشعل حماس الجماهير بـ«مساء الفل يا بهية» بالأوبرا

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

صعدت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، منذ قليل، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، لإحياء حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

ظهرت ماجدة بفستان «زهري» وبتسريحة شعر بسيطة، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح استقبلها الحضور بعاصفة من التصفيق، لأكثر من خمس دقائق وردت التحية لجمهورها بانحناءة، ورحبت بالحاضرين، وأكدت أن مصر ستظل أم الدنيا التي تحتضن نجوم الفن الجاد.

وأشعلت «الرومي» حماس الجماهير ببدء حفلها بأغنية «يا مساء الفل» التي أهدتها لمصر، يقول مطلعها: «يا مساء الفل يا بهية.. يا أم طرحة وجلابية.. يا وردة ندية.. يا صرخة أبية.. يا مصر الحرة العربية».

ماجدة الرومي

امتلأ المسرح، بالجماهير ورفع لافتة «كامل العدد»، خاصة أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، ويعتبر هذا الحفل في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع قيمة التذاكر الخاصة بحفلات المهرجان، حيث وصلت إلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهًا.

ماجدة الرومي

الحفل يشهد التعاون الفني السابع مع قائد الأوركسترا نادر عباس، إذ بدأ التعاون بينهما منذ 2016.

وتختار «الرومي» أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، على أن تكون المصاحبة لها في حفلاتها، بجانب أن أعضاءها الموسيقيين على مهارة عالية، والأوركسترا العربية الوحيدة التي تمزج الموسيقي الكلاسيكية الشرقية بالغربية.

ومن المقرر أن تقدم ماجدة الرومي خلال الحفل مختارات من أعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربي.

ويرجع سبب حب ماجدة الرومي لمصر إلى أنها تعد واجهة العالم العربي بشكل عام والفن بشكل خاص، وأرضها تغني ونيلها يغني، وشعبها الطيب الذي يشفي الآخرين بالحب، وفيها الهيبة التي تحبها في الدول العربية، لافتة إلى أنها تحب السيادة والاستقلال والحرية، وتعتبرها مقدسات، وهذه الأشياء تشعر بها في مصر، حيث يشعر الجزء العربي فيها بأنها بنت من هذه الأرض، فهي امتداد للأرض العربية.

ومن القاهرة، تطير السيدة ماجدة الرومي، إلى دبي، لافتتاح موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية خاصة، مساء الخميس 25 نوفمبر، في إطلالة مميزة ضمن جولتها الفنية العربية.

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ماجدة الرومي في حفل ختام الموسيقى العربية حفل ماجدة الرومي كامل العدد النجمة ماجدة الرومي ماجدة الرومي تتألق بالأوبرا

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