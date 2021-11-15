التصريح بدفن جثة متحللة داخل سيارة مغلقة بالقاهرة الجديدة

أقرت نيابة القاهرة الجديدة، بتصريح دفن جثة شخص عثر عليه داخل سيارة بمنطقة التجمع وتسليمه لذويه، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية الخاصة به.

وكانت قد أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط العثور على جثة متحللة داخل سيارة بالقاهرة الجديدة، واستدعاء شهود العيان لأخذ أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، لموقع العثور على جثة متحللة لشخص عُثر عليه داخل سيارة بالقاهرة الجديدة لمعاينة الجثة.

التفاصيل

كشفت التحقيقات الأولية بالعثور على جثة لشخص داخل سيارة مغلقة بمنطقة التجمع الأول، وأكدت التحريات الأولية أن الجثة موجودة في السيارة منذ أيام انبعاث رائحة كريهة من داخل السيارة، دفعت أفراد الأمن على إبلاغ الشرطة المختصة لفتح السيارة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع الأول من فرد أمن يفيد بانبعاث رائحة كريهة من سيارة متواجدة بأحد الشوارع منذ أيام، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة شخص داخل السيارة فى بداية تحللها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.