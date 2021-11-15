مساعد وزير الخارجية الأمريكى تزور السودان لدعم التحول الديمقراطى

تجري مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية مولي فيي، زيارة للسودان في الفترة من 14-16 نوفمبر الحالي لدعم التحول الديمقراطي للسودان.

وبحسب ما أفادت به وكالة "سونا"، مساء الإثنين، فقد تلتقي المسئولة الامريكية أثناء تواجدها في السودان بالعديد من المسئولين السودانيين والقوى السياسية واعضاء المجتمع المدني لمساعدة السودان على تخطي الازمة السياسية.

وكان عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني في الخرطوم، أمس الأحد، اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ورحب البرهان بالأعضاء الجدد ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وتعهد أعضاء المجلس الجديد بتقديم نموذج أمثل في إدارة شئون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة.

وكان أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجدد، أدوا بالقصر الجمهوري، في الثاني عشر من الشهر الجاري القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم، أن تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية، والسلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية.

وأضاف أن تشكليل المجلس، جاء بعد مسيرة طويلة من البحث والتقصي والمشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية في أقاليم السودان المختلفة، تحقيقا لمبادئ توسيع دائرة المشاركة وعدم الإقصاء.

وأكد عضو مجلس السيادة، أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي لإنجاح مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق كل شعاراتها، وصولا لانتخابات حره ونزيهة خلال الفترة المحددة لها في يوليو ٢٠٢٣م.

من جهتها، أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمي عبد الجبار المبارك أهمية تعاون الجميع خلال هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار المنشود، وقالت إن هنالك العديد من الملفات المهمة والضرورية التي ينتظر الشعب السوداني إنجازها، وفي مقدمتها السلام والاستقرار والرفاهية والتنمية وتحسين معاش الناس.