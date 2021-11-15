البابا تواضروس يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، السيدة إيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لها بالمقر البابوي بالعباسية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس الثاني تحدث، خلال اللقاء، عن وحدة المصريين وتعايشنا جميعًا حول نهر النيل وبذلك نتمتع بوحدتنا الوطنية القوية.

وأضاف أن البابا تواضروس تحدث عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كواحدة من أقدم كنائس العالم.

ودار حوار حول الهجرة غير الشرعية، حيث أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن التعليم السليم والجيد أساس هام للحد من هذه الظاهرة، كما دار حوار آخر حول المشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية بشكل يؤكد اهتمامها بإحداث تغيير حقيقي، مشيرًا إلى أن كل المصريين يعملون الآن باجتهاد من أجل بناء الجمهورية الجديدة.