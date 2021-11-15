نائب محافظ المنيا يتابع الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أبو زيد يتابع إزالة التعديات ضمن الموجة 18 بسمالوط

وتابع نائب المحافظ أعمال الإزالة الجاري تنفيذها بقرية اسطال بمركز سمالوط، والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وأكد أن أعمال الازالة تجري فى كافة المراكز والمدن ولن يتم التهاون أو التراجع في استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.



أبو زيد يتابع إزالة التعديات ضمن الموجة 18 بسمالوط

ووجه نائب المحافظ خلال جولته بمركز سمالوط، بإزالة ورفع كافة الإشغالات في المدينة مع تكثيف الحملات في نطاق مستشفى سمالوط المركزي، والاهتمام بأعمال النظافة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال المحافظة، 41 حالة تعد على الموارد المائية والري، كما تم إزالة 53 حالة على مصارف الري بمركز أبو قرقاص، منها 50 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية نزلة أسمنت، و3 حالات تعد على مصارف ري شرق قرية اتليدم بمركز أبو قرقاص، وإزالة حالة في المهد وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبو زيد يتابع إزالة التعديات ضمن الموجة 18 بسمالوط

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال بناء مخالف لحالتي بناء بدون ترخيص بقرية قلوصنا، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.